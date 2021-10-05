Прокуратура потребовала запретить объединение "Мужское государство"

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Прокуратура Нижегородской области потребовала суд запретить и признать экстремистской организацию "Мужское государство". Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что суд уже зарегистрировал иск прокуратуры, его материалы приняты к производству.
Ранее сеть ресторанов "Тануки" потребовала заблокировать телеграм-канал "Мужское государство", который организовал травлю компании после рекламы с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой.
Компания призвала пользователей социальных сетей отмечать под постами аккаунты Роскомнадзора и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, чтобы обратить их внимание на проблему.
"Специальный репортаж": "Мужик сказал"