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Москва 24

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Безопасность

11:20

В столичном регионе пресекли деятельность запрещенной организации "Нурджулар"

безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе правоохранители пресекли деятельность запрещенной на территории России экстремистской организации "Нурджулар". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

"На территории столичного региона пресекли деятельность управляющего центра разветвленной сети законспирированных ячеек запрещенной международной экстремистской организации "Нурджулар", – отметили в ведомстве.

По данным правоохранителей, члены этой организации стремились создать в России разветвленную систему продвижения своей идеологии, для чего активно вербовали новых участников, преимущественно из числа студентов.

По данному факту возбуждено уголовное дело согласно частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ ("Организация и участие в деятельности экстремистской организации"). Подозреваемые установлены и задержаны. В скором времени они будут доставлены в подразделение столичного главка СК РФ для проведения следственных действий.

Ранее сотрудники российской таможни и ФСБ РФ пресекли попытку ввоза из Польши в Россию 290 килограммов гашиша на сумму более чем 230 миллионов рублей. Наркотики обнаружили в прибывшем из Польши грузовике: в ходе контроля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса было выявлено, что в топливном баке грузовика был оборудован тайник.

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