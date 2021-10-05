В столичном регионе пресекли деятельность запрещенной организации "Нурджулар"

11:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном регионе правоохранители пресекли деятельность запрещенной на территории России экстремистской организации "Нурджулар". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.
"На территории столичного региона пресекли деятельность управляющего центра разветвленной сети законспирированных ячеек запрещенной международной экстремистской организации "Нурджулар", – отметили в ведомстве.
По данным правоохранителей, члены этой организации стремились создать в России разветвленную систему продвижения своей идеологии, для чего активно вербовали новых участников, преимущественно из числа студентов.
По данному факту возбуждено уголовное дело согласно частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ ("Организация и участие в деятельности экстремистской организации"). Подозреваемые установлены и задержаны. В скором времени они будут доставлены в подразделение столичного главка СК РФ для проведения следственных действий.
Ранее сотрудники российской таможни и ФСБ РФ пресекли попытку ввоза из Польши в Россию 290 килограммов гашиша на сумму более чем 230 миллионов рублей. Наркотики обнаружили в прибывшем из Польши грузовике: в ходе контроля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса было выявлено, что в топливном баке грузовика был оборудован тайник.
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