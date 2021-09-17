В Москве арестовали участников ячейки запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир"

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Столичный суд арестовал пятерых участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), деятельность которых ранее пресекли сотрудники ФСБ России. Об этом сообщает ТАСС.

"...сотрудники российских спецслужб и правоохранительных органов установили и задержали в рамках уголовного дела об организации деятельности "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году) и участии в ее деятельности пять активных участников и двух главарей террористической ячейки", – указал собеседник агентства из силовых структур.

В настоящий момент задержанные заключены под стражу в соответствии с решением столичного суда.

Двумя днями ранее сотрудники ФСБ России выявили и задержали в Красноярске двух вербовщиков в ряды террористов. Злоумышленники набирали людей для организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ).