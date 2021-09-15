ФСБ назвала всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму

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В ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" со спецслужбами Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

Как отметили спецслужбы, устройство для осуществления диверсии в июле было привезено в Крым. Кроме того, стали известны лица, которые были причастны к его перевозке. По данным ФСБ, организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после неудачной террористической акции в августе 2016 года, а также его кураторы – сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский.

Как уточнили в ФСБ, данный акт был санкционирован начальником Главного управления разведки МО Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году.

23 августа было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальном. В ходе расследования было установлено, что ущерб мог стать следствием противоправных действий.

Позже правоохранители задержали пятерых жителей полуострова по подозрению в причастности к диверсии. В их числе был зампредседателя "Меджлиса крымско-татарского народа" (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) Нариман Джелялов, которого суд приговорил к заключению под стражу до 4 ноября текущего года.