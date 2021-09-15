ФСБ назвала всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму

14:02
Фото: depositphotos/Grigorenko
В ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" со спецслужбами Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.
Как отметили спецслужбы, устройство для осуществления диверсии в июле было привезено в Крым. Кроме того, стали известны лица, которые были причастны к его перевозке. По данным ФСБ, организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после неудачной террористической акции в августе 2016 года, а также его кураторы – сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский.
Как уточнили в ФСБ, данный акт был санкционирован начальником Главного управления разведки МО Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году.
23 августа было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальном. В ходе расследования было установлено, что ущерб мог стать следствием противоправных действий.
Позже правоохранители задержали пятерых жителей полуострова по подозрению в причастности к диверсии. В их числе был зампредседателя "Меджлиса крымско-татарского народа" (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) Нариман Джелялов, которого суд приговорил к заключению под стражу до 4 ноября текущего года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: