Глава Крыма прокомментировал диверсию на газопроводе

Фото: depositphotos/63ru78

Подрыв на газопроводе в Крыму является частью гибридной войны Украины против России. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Все это еще раз доказывает, что деятельность провокаторов из "Меджлиса" и их сторонников является частью гибридной войны, развернутой против России", – цитирует его ТАСС.

Аксенов отметил, что подобная тактика не пройдет и будет соответствующим образом пресечена. По его словам, экстремисты и террористы должны знать, что у них нет шансов дестабилизировать обстановку на полуострове и внести разлад в жизнь крымчан.

23 августа было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальном. В ходе расследования было установлено, что ущерб мог стать следствием противоправных действий.

Позже правоохранители задержали пятерых жителей полуострова по подозрению в причастности к диверсии. В их числе был зампредседателя "Меджлиса крымско-татарского народа" (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) Нариман Джелялов, которого суд приговорил к заключению под стражу до 4 ноября текущего года.

По данным ФСБ России, организатором диверсии выступила украинская разведка.

