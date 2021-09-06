США призвали Россию освободить члена экстремистской организации

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Американские власти призвали Россию освободить члена Меджлиса крымско-татарского народа (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен), которого ранее задержали по делу о диверсии на газопроводе в Крыму. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

"Соединенные Штаты решительно осуждают задержание 4 сентября заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джелялова, а также не менее 45 других крымских татар. Призываем российские власти немедленно их освободить", – сказал Прайс.

В Госдепе задержания назвали политически мотивированными, а также напомнили, что "Соединенные Штаты остаются непоколебимы в своей поддержке суверенитета Украины над Крымом".

23 августа было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальном. В ходе расследования было установлено, что ущерб мог быть следствием противоправных действий.

Позже адвокат Эмиль Курбединов, отстаивающий интересы крымских татар, заявил, что на полуострове задержали пятерых его жителей по подозрению в причастности к диверсии на газопроводе.

