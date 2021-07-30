Москвичку приговорили к 3 годам тюрьмы за попытку вербовки россиян для войны в Сирии

19:18
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Второй западный окружной военный суд приговорил москвичку Анису Арабиеву к трем годам колонии за вербовку россиян в запрещенные террористические организации. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Суд признал Арабиеву виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), и назначил ей наказание в виде трех лет колонии", – отметили в суде.
В 2015 году девушка вербовала людей в запрещенные в России террористические организации "Исламское государство" и "Джабхат-ан-Нусра", чтобы те в дальнейшем отправились воевать в Сирию. Одна из ее жертв – жительница Сургута Зулихан Магомадова, побег которой был пресечен в том же году. Спустя пять лет после этого в отношении Арабиевой возбудили уголовное дело, после чего арестовали.
Магомадова выступала в рамках судебного разбирательства в качестве свидетеля стороны обвинения. Арабиева, в свою очередь, вину отрицала, утверждая, что всего-лишь общалась с девушкой на религиозные темы и не склоняла ее к побегу в Сирию.
Ранее ФСБ России пресекла в Кемеровской и Новосибирской областях деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Согласно сведениям силовых структур, участники террористического сообщества вели деятельность, направленную на разрушение институтов светского общества и свержение действующей власти. Для достижения целей они занимались вербовкой местных мусульман, а на проходящих собраниях распространяли деструктивную идеологию.
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