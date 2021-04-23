В Новосибирской и Кемеровской областях ликвидировали ячейку террористов

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

ФСБ России пресекла в Кемеровской и Новосибирской областях деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"ФСБ РФ в Кемеровской области и Новосибирской области во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", – цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Согласно сведениям, которыми располагают силовые структуры, участники террористического сообщества вели деятельность, направленную на разрушение институтов светского общества и свержение действующей власти. Для достижения целей они занимались вербовкой местных мусульман, а на проходящих собраниях распространяли деструктивную идеологию.

В жилье участников запрещенной организации в ходе обысков были изъяты пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. В отношении задержанных открыты уголовные дела.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года международная религиозно-политическая организация "Хизб ут-Тахрир" признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что за два года на территории РФ было предотвращено 78 терактов. Он отметил возрастающую угрозу совершения двойных терактов – когда после первого подрыва террористы дожидаются прибытия сотрудников спецслужб и затем совершают новую атаку.