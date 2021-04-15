За последние два года в России предотвратили 78 терактов – Бортников

Фото: ТАСС/снимок с видео/ЦОС ФСБ

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что за два года на территории РФ было предотвращено 78 терактов. Об этом сообщает ТАСС.

"За последние два года российскими спецслужбами и правоохранительными органами предотвращены 129 таких преступлений, среди которых 78 терактов", – уточнил он в ходе международной конференции в рамках Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

Кроме того, Бортников отметил возрастающую угрозу совершения двойных терактов – когда после первого подрыва террористы дожидаются прибытия сотрудников спецслужб и затем совершают новую атаку.

По его словам, попытка организации такого теракта уже была предпринята в России.

Ранее стало известно, что за 2020 год в Крыму удалось предотвратить 6 терактов и 10 преступлений террористической направленности. Всего выявлено 23 преступления, связанных с экстремизмом. Опрос населения полуострова показывает, что большинство жителей считают распространение идеологии терроризма и экстремизма весьма реальной угрозой.

Уже в этом году был предотвращен теракт в Симферополе. Его планировали сторонники запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

Радикалы для совершения теракта готовили самодельные бомбы. Сразу после происшествия они планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в ряды боевиков.