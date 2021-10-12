YouTube заблокировал канал лидера "Мужского государства" Позднякова

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YouTube заблокировали канал лидера "Мужского государства" Владислава Позднякова. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее некоторые СМИ сообщили о блокировке телеграм-канала движения. При поиске внутри мессенджера канал не появляется в результатах.

Ранее прокуратура Нижегородской области потребовала суд запретить и признать экстремистской организацию "Мужское государство". Суд зарегистрировал иск прокуратуры, материалы были приняты к производству.

Заблокировать канал просила и сеть ресторанов "Тануки". Это произошло из-за травли, которую организовал Поздняков после выхода рекламы с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой. Телеграм-канал "Мужское государство" же потребовал извинений со стороны "Тануки" перед русской нацией за то, что навязывали чуждые ей ценности.

