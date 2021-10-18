В Госдуме назвали достоинства электронных паспортов

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/POOL
Депутат Госдумы Сергей Боярский в разговоре с "Лентой.ру" назвал главные достоинства цифровых паспортов. По его мнению, электронные документы, содержащие всю информацию о гражданине, упростят получение различных услуг.
Электронный паспорт в России представят в виде смарт-карты или приложения с QR-кодом. Запустить пилотный проект до конца 2022 года планируют в трех регионах страны.
Депутат Боярский оценил грядущую цифровизацию, отметив, что избежать перехода к электронному документообороту в современном мире невозможно. Однако, как подчеркнул парламентарий, цифровые паспорта обязательными не станут, что позволит гражданам при желании пользоваться бумажными версиями.
"Я, например, с удовольствием заведу в кошельке еще одну пластиковую карточку, чтобы купить билет или получить услугу, вместо того чтобы думать, где же мой паспорт", – признался депутат.
Также он подчеркнул, что электронные паспорта удобны с точки зрения взаимодействия с различными органами.
"Карточка будет содержать чип со всеми сведениями о гражданине одновременно. И в условном МФЦ вместо того, чтобы копировать страницы бумажного документа, что занимает время, можно будет просто вложить карточку в терминал. Наверняка, скоро появится и цифровое приложение", – допустил Боярский.
По его мнению, использовать электронный документ также будет возможно при покупке алкоголя и любой продукции, требующей предоставления документов.
"Ничего опасного в этом процессе перехода я не вижу, в том числе и с точки зрения безопасности. Думаю, что подделать электронный паспорт окажется намного труднее, чем физический. Кроме того, здесь уменьшается риск потери данных или их копирования", – уверен парламентарий.
Ранее сообщалось, что МВД России вместе с Минцифры начали разработку требований к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируется, что Москва станет первым городом страны, где жители смогут получить документ в новом виде.
В МВД рассказали, когда начнут выдавать электронные паспорта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: