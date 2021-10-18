В Госдуме назвали достоинства электронных паспортов

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Депутат Госдумы Сергей Боярский в разговоре с "Лентой.ру" назвал главные достоинства цифровых паспортов. По его мнению, электронные документы, содержащие всю информацию о гражданине, упростят получение различных услуг.

Электронный паспорт в России представят в виде смарт-карты или приложения с QR-кодом. Запустить пилотный проект до конца 2022 года планируют в трех регионах страны.

Депутат Боярский оценил грядущую цифровизацию, отметив, что избежать перехода к электронному документообороту в современном мире невозможно. Однако, как подчеркнул парламентарий, цифровые паспорта обязательными не станут, что позволит гражданам при желании пользоваться бумажными версиями.

"Я, например, с удовольствием заведу в кошельке еще одну пластиковую карточку, чтобы купить билет или получить услугу, вместо того чтобы думать, где же мой паспорт", – признался депутат.

Также он подчеркнул, что электронные паспорта удобны с точки зрения взаимодействия с различными органами.

"Карточка будет содержать чип со всеми сведениями о гражданине одновременно. И в условном МФЦ вместо того, чтобы копировать страницы бумажного документа, что занимает время, можно будет просто вложить карточку в терминал. Наверняка, скоро появится и цифровое приложение", – допустил Боярский.

По его мнению, использовать электронный документ также будет возможно при покупке алкоголя и любой продукции, требующей предоставления документов.

"Ничего опасного в этом процессе перехода я не вижу, в том числе и с точки зрения безопасности. Думаю, что подделать электронный паспорт окажется намного труднее, чем физический. Кроме того, здесь уменьшается риск потери данных или их копирования", – уверен парламентарий.

Ранее сообщалось, что МВД России вместе с Минцифры начали разработку требований к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируется, что Москва станет первым городом страны, где жители смогут получить документ в новом виде.

