МВД исключило из паспорта гражданина России графу о личном коде человека

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
МВД исключило из паспорта гражданина РФ графу о личном коде человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Сергея Манаенкова.
"Постановлением правительства были внесены изменения, которые предусматривают исключение личного кода из паспорта гражданина РФ", – рассказал он.
Ранее стало известно, что МВД совместно с Минцифры прорабатывают требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов, введение которых запланировано в Москве на конец 2021 года.
Сейчас обсуждаются требования к инфраструктуре выдачи и применения электронных паспортов, а также оборудованию, необходимому для его оформления.
Паспорта с электронным носителем планируют выдавать всем россиянам начиная с 14 лет.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что замена бумажного паспорта на электронный будет носить добровольный характер.
В МВД приступили к разработке порядка выдачи и оформления электронных паспортов
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