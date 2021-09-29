Россиянам рассказали, когда может начаться выдача электронных паспортов

МВД России вместе с Минцифры начали разработку требований к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируется, что Москва станет первым городом страны, где жители смогут получить документ в новом виде. Расскажем, когда электронные паспорта появятся у жителей столицы и в чем их удобство.



Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Как выглядят электронные паспорта?

Это пластиковая карта, очень напоминающая банковскую. В ней зашит электронный чип отечественного производства. На него будет записана вся информация из бумажной версии паспорта: семейное положение, сведения о регистрации по месту проживания. При этом такие сведения, как ФИО, дата и место рождения, разместят на лицевой стороне карте.

Раз документ электронный, можно ли его загрузить в смартфон?

До конца 2021 года планируется запуск мобильного приложения к электронному паспорту. Для проверки личности достаточно будет показать специальный QR-код. Пользователи получат доступ к другим электронным услугам через приложение.

Как можно будет оформить электронный паспорт?

Пока предполагается, что процедура практически ничем не будет отличаться от подачи документов на бумажный паспорт. Однако уже точно известно, что для получения электронной версии придется сдать биометрические данные – изображение лица и отпечатки двух пальцев рук. По желанию туда же может быть внесена электронная подпись.

Когда их начнут выдавать в Москве?

Первыми право оформить электронный паспорт получат жители столицы. Планируется, что пилотный проект начнется с 1 декабря 2021 года. При этом глава Минцифры Максут Шадаев в начале сентября заявил, что, помимо столицы, технологию могут обкатать в Московской области и Татарстане.

Внедрение электронных паспортов по стране будет поэтапным, в зависимости от технической готовности конкретного региона. Однако предполагается, что по всей стране граждане смогут оформить новую версию документа не позднее 1 июля 2023 года.



Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Кто сможет их получать?

Как и в случае с бумажным паспортом, право оформить документ в электронном виде получат граждане России начиная с 14 лет. На первом этапе запланирована выдача 100 тысяч карт.

Что с охраной персональных данных?

На чипе будут использованы российские алгоритмы криптографической защиты. Данные на микросхеме заверяются электронной подписью. Кроме того, в июне 2021 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что подделать электронный паспорт будет невозможно.

Что делать тем, кто не хочет получать электронный паспорт?

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, замена старого паспорта на электронный не будет обязательной. Однако если гражданин оформил документ в новом формате, бумажный паспорт будет считаться недействительным.

