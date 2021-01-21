В МВД рассказали об эксперименте с электронными паспортами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый заместитель главы МВД РФ, генерал-полковник полиции Александр Горовой заявил, что эксперимент в внедрением электронных паспортов в столице реализуют в IV квартале 2021 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"...по инициативе мэра в IV квартале текущего года будет реализован эксперимент по паспорту с электронным носителем в виде пластиковой карточки с чипом данных гражданина", – заявил специалист.

Горовой объяснил, что первый этап проекта будут претворять в жизнь на основе подразделений МВД. Затем к работе подключатся многофункциональные центры "Мои документы".

Помимо электронного паспорта, в Москве запустят эксперимент с мобильным приложением к такому цифровому удостоверению. В нем можно будет получить заранее определенный спектр услуг.

В МВД ранее сообщили, что до декабря 2021 года могут быть проведены подготовительные работы правового и технического характера. По информации ведомства, цифровые паспорта можно будет оперативно блокировать при утере.

