Глава Гознака назвал популярные способы подделки российских паспортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Самым распространенным способом подделки паспорта в России является обычная переклейка фотографии, которую, однако, непросто распознать без специального оборудования и навыков, сообщил гендиректор Гознака Аркадий Трачук.

"Наверное, с моей стороны было бы опрометчиво это обсуждать. Но наиболее часто встречающаяся подделка паспорта – это переклеенная фотография. Есть способы ее выявления, но они предполагают наличие хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности. Рассчитывать на то, что все люди, которые сталкиваются с необходимостью проверки документов, имеют ультрафиолетовую лампу, наверное, не приходится", – передает слова Трачука РИА Новости.

Он отметил, что вопрос о необходимости модернизации бумажного паспорта РФ будет зависеть от продвижения внедрения электронных паспортов.

"Если в течение ближайших нескольких лет решения по этому вопросу будут приняты, то очевидных причин для модернизации бумажного паспорта я не вижу", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в правительстве рассматривают три варианта выпуска электронных паспортов. Свои концепции уже представили компания "Ростелеком", "Гознак" и НИИ "Восход".

От того, какой вариант в итоге будет выбран зависят, например, затраты на их производство. Один из проектов подразумевает плату гражданина за подтверждение личности. Также правительству предстоит определить формат будущего электронного документа – будет ли он представлен в виде специального чипа или в виде мобильного приложения, то без физического носителя.