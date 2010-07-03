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Политика

14:13

Совфед одобрил закон об электронных трудовых книжках

власть политика общество

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает возможность формирования работодателем в электронном виде информации о трудовой деятельности и стаже работника и представления ее работодателями для хранения в информационных ресурсах ПФР. Соответствующее решение приняли на заседании верхней палаты парламента, передает Агентство "Москва".

3 декабря депутаты Госдумы приняли этот закон в окончательном чтении.

Согласно документу, с 1 января 2021 года работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. До 30 июня 2020 года работодатель должен в письменной форме уведомить работников о праве выбора между бумажной или электронной книжкой.

В электронной трудовой книжке будет содержаться вся предусмотренная законодательством информация.

Ранее стало известно, что в марте 2020 года может стартовать эксперимент по выдаче электронных паспортов для граждан РФ. Предполагается, что сначала протестируют мобильное приложение, которое напрямую будет связано с паспортом гражданина. А на втором этапе – с 1 июля 2020 года – начнут выпускать паспорт гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения.

По словам вице-премьера Максима Акимова, электронный паспорт будет гораздо безопаснее бумажного варианта, так как его подделка обойдется в разы дороже. При этом криптозащита, чипы и программное обеспечение документов будут полностью российскими.

Электронные трудовые книжки РФ появятся в 2021 году

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