Принят закон об электронных трудовых книжках

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об электронных трудовых книжках, который устанавливает возможность формирования работодателем в электронном виде информации о трудовой деятельности и стаже работника и представления ее работодателями для хранения в информационных ресурсах ПФР. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

"В соответствии с документом, с 1 января 2021 года работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. До 30 июня 2020 года работодатель обязан в письменной форме уведомить каждого работника о праве выбора между бумажной или электронной трудовой книжкой", – говорится в сообщении.

Согласно документу, в сведениях о трудовой деятельности будет содержаться вся предусмотренная законодательством информация.

Работник должен будет в письменной форме указать, что он переходит на электронную трудовую книжку.

Ранее стало известно, что в марте 2020 года может стартовать эксперимент по выдаче электронных паспортов для граждан РФ. Предполагается, что сначала протестируют мобильное приложение, которое напрямую будет связано с паспортом гражданина. А на втором этапе – с 1 июля 2020 года – начнут выпускать паспорт гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения.

По словам вице-премьера Максима Акимова, электронный паспорт будет гораздо безопаснее бумажного варианта, так как его подделка обойдется в разы дороже. При этом криптозащита, чипы и программное обеспечение документов будут полностью российскими.

На распространение пластиковых паспортов с чипом планируют потратить около 144 миллиардов рублей. Планируется, что паспорт будет выдаваться сроком на 10 лет. При этом нельзя будет одновременно иметь и бумажный формат.