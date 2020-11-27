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Технологии

11:13

МВД планирует ввести электронный паспорт в Москве до декабря 2021 года

технологии

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

В Москве электронный паспорт гражданина в пилотном проекте может появиться до 1 декабря будущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Проведение подготовительной работы к запуску электронного паспорта, как правового, так и технического характера, в пилотной зоне Москвы планируется осуществить в срок до 1 декабря 2021 года", – говорится в сообщении.

Как отмечается, электронный паспорт, а также дополняющее его приложение, будет ключом к государственным и коммерческим услугам. С его помощью граждане будут обеспечены квалифицированной электронной подписью.

В МВД подчеркнули, что такой документ по сравнению с бумажным будет более защищенным, практичным, износостойким. Также отмечается, что при утере документа появится возможность его быстрой блокировки. Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую с электронным носителем информации. Карточка будет содержать ту же информацию, которая есть в бумажном паспорте.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь РФ предлагает провести в Москве эксперимент, в рамках которого жители столицы смогут получить государственные и муниципальные услуги по приложению вместо паспорта.

Тест системы был запланирован на уровне проекта нормативного акта, согласно которому должен был пройти с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, приложение может заменить паспорт в 9 случаях из 10.

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