В Минкомсвязи рассказали о работе приложения "Мобильный идентификатор"

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Разрабатываемое приложение "Мобильный идентификатор" не станет полной заменой привычному паспорту гражданина РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

"Мобильное приложение в девяти случаях из 10 может заменить бумажный паспорт. Но это не значит, что мы им отменяем бумажный паспорт", – заявил глава ведомства в рамках онлайн-конференции ЦИПР ДОМА.

Шадаев отметил, что непосредственно паспорт редко требуется гражданину в повседневной жизни. А QR-код, который будет сформирован в приложении, можно будет использовать при покупке алкоголя и получении государственных, муниципальных и иных услуг.

Ранее Минкомсвязь РФ предложила с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года начать эксперимент по использованию приложения "Мобильный идентификатор" вместо паспорта, но только в определенных ситуациях.

