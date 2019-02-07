Техрешение для регистрации смартфонов по IMEI планируется разработать к 2020 году

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Техническое решение для реализации проекта по регистрации гаджетов по коду IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) можно разработать к 2020 году, заявил глава Федерального агентства связи (Россвязь) Олег Духовницкий в четверг, 7 февраля.

Он отметил, что на площадке ЦНИИС (Центральный научно-исследовательский институт связи) успешно функционирует база данных переносимых номеров, и для ее развития можно "привязать определенные технологические решения", передает Агентство "Москва".

"Мы с этой задачей можем справиться. Говорят о горизонте 2020 года — думаю, это вполне реально, если будут приняты соответствующие нормативные документы. Техническая готовность и решения есть", — резюмировал Духовницкий.

С инициативой регистрации мобильных телефонов и других гаджетов выступил Совет Федерации. Сенаторы предложили платно регистрировать устройства с выходом в интернет с 1 февраля 2020 года.

Правительство России поддержало инициативу Совфеда, однако уточнило, что за регистрацию гаджетов не должна взиматься плата.