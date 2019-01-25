Правительство поддержало регистрацию устройств по IMEI

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В правительстве РФ в целом поддерживают регистрацию в стране гаджетов с выходом в Сеть по международному идентификатору (IMEI). Однако плата за это не должна взыматься, высказал мнение вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Мы сейчас это обсуждали с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константином Носковым, мы не поддерживаем идею платности, мы поддерживаем идею регистрации", – цитирует ТАСС Акимова.

Ранее сообщалось, что сенаторы предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных с выходом в интернет с 1 февраля 2020 года. Физические лица смогут сами зарегистрировать купленные за границей гаджеты на сайте госуслуг. Это касается не только телефонов, но и планшетов, ноутбуков и других гаджетов. По словам авторов инициативы, обсуждается включение в этот список датчиков, которые используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды.

Заместитель руководителя Лаборатории по компьютерной криминалистике Group IB Сергей Никитин в беседе с порталом Москва 24 рассказал, что в некоторых странах уже существует подобная практика. Он также добавил, что важно понимать, зачем нужно такое нововведение. По мнению эксперта, если система будет работать правильно, то полностью пропадет "возможность кражи любых мобильных устройств, поскольку это станет совершенно бессмысленным".