Эксперт прокомментировал возможное введение платной регистрации смартфонов

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI). Это коснется не только телефонов, но и планшетов, ноутбуков и других устройств. Например, датчиков, которые используются в счетчиках электроэнергии и воды.

Заместитель руководителя Лаборатории по компьютерной криминалистике Group IB Сергей Никитин рассказал, что в некоторых странах уже существует подобная практика. Он также добавил, что важно понимать, зачем нужно такое нововведение. По мнению эксперта, если система будет работать правильно, то полностью пропадет "возможность кражи любых мобильных устройств, поскольку это станет совершенно бессмысленным".

Дело в том, что украденное устройство будет внесено в черный список и не сможет работать нигде на территории России. Кроме того, местоположение аппарата можно будет легко отследить.

"Сейчас, если похищается мобильный телефон, вы пишете заявление в полицию, прикладываете документы, коробки, где дублируется IMEI. В теории можно отправить запросы всем операторам и узнать, у кого из них по этому IMEI телефон включался, какая была вставлена симка и где это происходило. Для этого следователю нужно писать четыре запроса крупным операторам, они это не быстро отрабатывают, и в этом есть определенные сложности", – считает Никитин.

Также предлагаемая инициатива поможет регулировать незаконный оборот мобильных устройств. Например, в Россию ввозятся большие коммерческие партии телефонов из Китая и продаются по низким ценам. Если импортер не внес официально этот международный идентификатор в реестр и начинает продавать аппараты, их можно автоматически блокировать. Таким образом "серые" мобильники не смогут работать в России, пояснил эксперт.

При этом Никитин уточнил, что необходимо еще проработать вопрос, как россияне будут регистрировать телефоны, самостоятельно приобретенные за рубежом.

Однако законопроект касается не только мобильников, но и счетчиков ЖКХ. По мнению собеседника портала Москва 24, в этом смысле инициатива может создать неудобства для развития прорывных технологий, как, например, "умный" дом. В течение двух-трех лет в России будут набирать обороты устройства, поддерживающие сеть пятого поколения или 5G. Она позволяет работать и обмениваться данными одновременно множеству устройств с помощью интернета, пояснил Никитин.

"Это важная вещь, которая позволит сделать автоматизированные автомобили с автопилотами, "умные" города и так далее. Прежде всего, нужны коммуникационные сети, чтобы быстро и качественно обмениваться данными. Подобный платный реестр будет создавать большую финансовую нагрузку на регистрацию и установку таких устройств", – резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы и компания "Вымпелком" подписали соглашение о запуске пилотного сегмента сети 5G в 2019 году. Контракт рассчитан на пять лет с возможностью продления на аналогичный период.

Планируется внедрение и апробация инновационных технологий связи, а также реализация проектов в области виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей и концепции "умного города". Также планируется провести массовую активацию технологии NB-IoT (Narrow Band Internet of Things), что позволит расширить географию пилотирования проектов в сферах ЖКХ, логистики и видеонаблюдения.



Евгения Маркова