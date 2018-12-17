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18 декабря, 05:58

Сеть 5G развернут в Москве в 2019 году

город технологии

18 декабря, 05:58

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Фото: depositphotos/ra2studio

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы и компания "Вымпелком" подписали соглашение о запуске пилотного сегмента сети 5G в 2019 году.

Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе столичного департамента, контракт рассчитан на пять лет с возможностью продления на аналогичный период.

Планируется внедрение и апробация инновационных технологий связи, а также реализация проектов в области виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей и концепции "умного города".

Также планируется провести массовую активацию технологии NB-IoT (Narrow Band Internet of Things), что позволит расширить географию пилотирования проектов в сферах ЖКХ, логистики и видеонаблюдения.

Отмечается, что внедрение таких технологий даст толчок развитию автоматизации различных устройств, например, приборов учета, что позволит москвичам больше времени тратить на себя.

По словам экспертов, масштабное развитие мобильной связи необходимо для массового внедрения стандартов смарт-образования и смарт-здравоохранения, а также беспилотного автотранспорта.

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