Смартфоны и планшеты могут обязать регистрировать за деньги

Сенаторы предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных с выходом в интернет с 1 февраля 2020 года, сообщает РБК.
Законопроект разработала первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова с группой парламентариев, в ближайшее время его внесут в Госдуму. Документ предлагает обязать производителей и импортеров регистрировать устройства по номеру IMEI. Физические лица смогут сами зарегистрировать купленные за границей гаджеты на сайте госуслуг.
Это касается не только телефонов, но и планшетов, ноутбуков и других гаджетов. По словам Боковой, обсуждается включение в этот список датчиков, которые используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды.
Услуга будет платной, но ее цена не превысит 100 рублей. Операторов сотовой связи обяжут блокировать устройства, не разрешенные для работы в сетях, по IMEI. Заблокировать телефон можно будет и в случае кражи. Для уже используемых телефонов авторы законопроекта планируют "амнистию", которая продлится от трех до пяти лет, после чего их надо будет зарегистрировать.
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