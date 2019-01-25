Смартфоны и планшеты могут обязать регистрировать за деньги

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Сенаторы предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных с выходом в интернет с 1 февраля 2020 года, сообщает РБК.

Законопроект разработала первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова с группой парламентариев, в ближайшее время его внесут в Госдуму. Документ предлагает обязать производителей и импортеров регистрировать устройства по номеру IMEI. Физические лица смогут сами зарегистрировать купленные за границей гаджеты на сайте госуслуг.

Это касается не только телефонов, но и планшетов, ноутбуков и других гаджетов. По словам Боковой, обсуждается включение в этот список датчиков, которые используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды.

Услуга будет платной, но ее цена не превысит 100 рублей. Операторов сотовой связи обяжут блокировать устройства, не разрешенные для работы в сетях, по IMEI. Заблокировать телефон можно будет и в случае кражи. Для уже используемых телефонов авторы законопроекта планируют "амнистию", которая продлится от трех до пяти лет, после чего их надо будет зарегистрировать.