В МВД рассказали об основном отличии электронных паспортов

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Основным отличием электронных паспортов с чипом (ПЭН) от обычных является формат изготовления в виде пластиковой карты, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел РФ.

В министерстве уточнили, что также в пластиковом документе будут содержаться биометрические данные его владельца.

"В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук", – говорится в сообщении.

Как отмечается, по желанию гражданина в документ может быть внесена электронная подпись.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут получить электронный паспорт уже с 1 декабря 2021 года. А в российских регионах удостоверение личности нового образца станет доступно не позднее 1 июля 2023 года.

Получить новый паспорт сможет любой гражданин по достижении 14-летнего возраста, никаких приоритетов в порядке выдачи не будет. На первом этапе планируется выдать 100 тысяч ПЭН.

