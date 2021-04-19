В МВД рассказали об основном отличии электронных паспортов

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/POOL
Основным отличием электронных паспортов с чипом (ПЭН) от обычных является формат изготовления в виде пластиковой карты, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел РФ.
В министерстве уточнили, что также в пластиковом документе будут содержаться биометрические данные его владельца.
"В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук", – говорится в сообщении.
Как отмечается, по желанию гражданина в документ может быть внесена электронная подпись.
Ранее сообщалось, что москвичи смогут получить электронный паспорт уже с 1 декабря 2021 года. А в российских регионах удостоверение личности нового образца станет доступно не позднее 1 июля 2023 года.
Получить новый паспорт сможет любой гражданин по достижении 14-летнего возраста, никаких приоритетов в порядке выдачи не будет. На первом этапе планируется выдать 100 тысяч ПЭН.
В России могут начать выдавать "золотые паспорта"
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