Мобильное приложение к электронному паспорту может появиться в Москве в конце года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мобильное приложение к электронному паспорту может появиться в Москве к концу этого года, сообщил первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой на расширенной коллегии столичного МВД.

"На базе документов с электронным носителем в четвертом квартале по инициативе мэра столицы будет реализован проект мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам", – рассказал он.

Ранее стало известно, что к 1 декабря 2021 года планируется провести подготовительные работы как правового, так и технического характера для внедрения электронных паспортов.

Документ будет отечественного производства. На нем разместят информацию, содержащуюся в действующем бумажном паспорте. При этом главные сведения о гражданине будут указаны на самой пластиковой карте.