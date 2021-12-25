Глава Минздрава РФ оценил умение тестов определять "Омикрон"-штамм коронавируса

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что имеющиеся в обиходе тест-системы способны определять "Омикрон"-штамм коронавируса, передает ТАСС.

"Мы видим, что все тесты, которые сегодня созданы и находятся на рынке, работают для диагностики новой коронавирусной инфекции, в том числе вызванной штаммом "Омикрон", – заявил глава Минздрава в ходе рабочей поездки.

Михаил Мурашко добавил, что на данный момент есть сведения по клиническому течению коронавируса при заражении "Омикроном". Для болезни стали более характерны симптомы гриппа, поэтому требуется своевременная диагностика.

По словам министра, штамм "Омикрон" распространяется быстрее предыдущих. Глава Минздрава предупредил, что в таких условиях важное значение имеет соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Кроме того, необходимо обучить безопасному поведению детей, поскольку они все чаще вовлекаются в инфекционный процесс.

Врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев ранее рассказал, какой симптом болезни при заражении "Омикрон"-штаммом может сохранится на год. Речь идет о миалгии – мышечных болях.