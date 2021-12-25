В Роспотребнадзоре предупредили о последствиях COVID-вечеринок

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Вечеринки, которые люди устраивают с целью заразиться штаммом коронавируса "Омикрон" от знакомых и таким образом приобрести иммунитет, могут привести к опасным последствиям. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, сообщает радио "Sputnik".

По словам специалиста, такие встречи проходили в период распространения прошлых штаммов коронавируса и исходы от посещения этих мероприятий оказывались трагическими.

Руженцова рассказала, что на сегодняшний день такие вечеринки начали устраивать чаще из-за информации о том, что "Омикрон" можно перенести в легкой форме.

"Но такое представление является ошибочным", – сказала эксперт, добавив, что существует риск не приобрести иммунитет, а наоборот заболеть в тяжелой форме или усугубить хронические заболевания.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что характерными симптомами заражения штаммом "Омикрон" являются достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость.

По словам специалиста, для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов, которые повторяются у разных штаммов. При этом некоторые из них более выражены. Так, отметил он, у "уханьского" варианта коронавируса главным симптомом была потеря обоняния, а у "Дельты" такой симптом встречался реже.

Инкубационный период при заражении "Омикрон"-штаммом составляет 3–6 дней. Об этом ранее сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.