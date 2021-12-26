Подборка лучших технологичных подарков от 2 000 до 100 000 рублей

Выбрать подходящий подарок тяжело, особенно когда времени остается все меньше, вечерние заторы становятся длиннее, а очереди – плотнее. Новый год уже близко, и если вы еще не купили подарки близким, то самое время поторопиться. Обозреватель Андрей Рассказов выбрал список лучших подарков для любителей гаджетов и технологий на любой вкус и кошелек.



До 2 000 рублей

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Это отличные базовые наушники без проводов. Для своей ценовой категории они прекрасно звучат и даже дают приличные басы. Не стоит ожидать какой-то четкости или детальности, это (как и написано в названии) базовые беспроводные наушники. Они работают до 4 часов в режиме воспроизведения музыки. Силиконовые амбушюры неплохо изолируют от внешних шумов. Работают с любой операционной системой, если в смартфоне или планшете есть Bluetooth 5.0 или выше.

До 3 000 рублей

Мультитул Xiaomi NexTool Flagship Pro

Это не гаджет в привычном смысле слова, но я не мог не включить его в этот список. В прошлом году этот подарок сперва показался мне абсолютной ерундой, но с тех пор я использую его по несколько раз в день. В нем есть базовый набор инструментов для дома, чтобы сделать что-то по-быстрому. По своему опыту могу сказать, что спустя год мультитул показывает себя отлично, он не расшатался и исправно работает.



До 4 000 рублей

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Ни одна подборка подарков не обойдется без этого умного браслета. В шестой версии он сильно вырос в качестве и исполнении. Экран теперь заполняет 90% поверхности передней панели, он стал ярче и четче. Датчики стали точнее, добавилась функция считывания показаний насыщения крови кислородом. Приложение понятное и удобное.

Теперь часы заряжаются через магнитную "присоску", так что больше не нужно вытаскивать их из ремешка. Короче, отличный подарок, если у человека такого еще нет, и прекрасный, если ему пора обновиться. Версия с NFC чуть дороже стандартной, но позволяет подключить возможность оплаты браслетом. Так что если это не важно для человека, то лучше сэкономить.

Подписка на кино на весь год

Сервисы с подписками – бич современности с точки зрения трат. Они всегда рядом, и мы тратим деньги на них не оглядываясь, ведь жить без контента нельзя. Это один из подарков, которые купить себе жалко, а вот получить в подарок очень и очень приятно. Я бы рекомендовал присмотреться к сервисам Apple, HBO Max и Netflix – вечная классика. Большинство крупных российских стриминговых сервисов сейчас делают достойный контент, который также заслуживает внимания.

До 10 000 рублей

Этот ценовой сегмент позволяет нам смотреть на смартфоны, так что начнем с одного из лучших представителей – Samsung A12. Не зря эту модель считают бюджетным хитом корейской компании. Я сравнивал с другими аппаратами: тут отличный экран, неплохой процессор и очень хорошая камера. Не стоит ждать звезд с неба или подарка на годы вперед. Но это будет отличное приобретение на следующие пару-тройку лет.

Теперь обратимся к более интересным беспроводным наушникам. За 10 000 рублей как раз можно купить Apple AirPods 2 – базовые беспроводные наушники для тех, кто предпочитает экосистему Apple. Это обновленная версия, но все еще в стандартной форме и полностью из пластика. У них обновился чехол, который теперь заряжается беспроводным способом, и они по-прежнему очень неплохо звучат. Несмотря на то что эти наушники прошлого поколения – это все еще хороший подарок.

Универсальные базовые беспроводные наушники для всех экосистем – Samsung Galaxy Buds 2 – еще и стоят дешевле, около 8 000 рублей. При этом предлагают в разы больше чем AirPods. У них силиконовые амбушюры, которые можно настроить под любой размер ушей. Они работают до 6 часов в режиме прослушивания музыки. У них есть собственное приложение, в котором можно настраивать эквалайзер и не только. Главное – у них есть очень неплохое активное шумоподавление. Лучший кодек для передачи звука через Bluetooth используется только со смартфонами Samsung, но я тестировал и с iPhone, и с MacBook – все работает как часы.



Фото: Андрей Рассказов

До 50 000 рублей

В этой ценовой категории можно выбрать сразу несколько неплохих смартфонов. Начнем с корейцев – Samsung Galaxy S21. Это флагманский и один из самых топовых смартфонов компании, если, конечно, не учитывать линейку Ultra. Но процессоры и экраны в них одинаковые, так что это лучшее, что есть у компании. Топовый процессор, самые быстрые поколения оперативной и встроенной памяти, отличные камеры и лучшие в индустрии экраны – все, что нужно. Имейте в виду, что до 50 000 рублей вы найдете самые базовые модели с точки зрения памяти.

Среди устройств Apple в указанный диапазон попадают прошлогодние аппараты, причем до 50 000 можно найти разве что iPhone 12 mini. Но если повезет и вы наткнетесь на скидки, то можно будет купить стандартный iPhone 12. Несмотря на то что это прошлогодняя модель, он все еще актуален и прослужит много лет после покупки. Топовые камеры и процессор, что тут говорить, – флагманский смартфон даже год спустя. Снова должен предупредить, что в рамках таких цен мы говорим только о базовых параметрах памяти.

До 100 000 рублей

Выбрать подарок в этой ценовой категории не такая уж и простая задача. В таком бюджете глаза могут буквально разбегаться от изобилия. Но можно смело порекомендовать гаджет, который является прорывом этого года, – это Apple MacBook Air M1. Со своим новым чипом в Apple действительно сделали невероятный скачок в производительности своих ноутбуков. Сегодняшний MacBook Air – более мощный аппарат, чем прошлое поколение их профессиональных решений. Этот гаджет может стать отличным подспорьем для работы или учебы, а его запас мощности позволит не думать о замене еще лет 5.



Фото: Андрей Рассказов

За любые деньги

Конечно, не стоит забывать о насущных проблемах и самых желанных подарках прямо сейчас – игровых консолях нового поколения. PlayStation 5 невозможно найти или купить по стандартной цене, а перекупщики потеряли всякий здравый смысл в ценообразовании. Если вам повезло встать в виртуальную очередь и получить заветную приставку по предзаказу по рекомендованной цене – вы король мира. Такому подарку будет рад кто угодно. То же можно сказать и про XBox Series X, но перед тем как пробовать найти эту консоль, лучше стоит убедиться, будет ли ей пользоваться человек, которому вы хотите ее подарить. Надо признать, что в наших широтах консоль от Sony пользуется гораздо большим спросом.

Разумеется, главное – не подарки, а внимание. Сегодня в мире сохраняются ограничения, а встречи с близкими постоянно связаны с россыпью тревог за их и свое здоровье. Так что лучшее, что вы можете сделать, – это быть рядом с родными хотя бы виртуально. Если решитесь на личный визит, просто убедитесь, что предприняли все возможные меры предосторожности, чтобы праздники прошли великолепно.