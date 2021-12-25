Минздрав заявил о завозных случаях заражения "Омикроном" в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Все случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в России являются завозными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
"Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено", – говорится в сообщении.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил о наличии случаев заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса внутри России. Он добавил, что клиническое течение болезни похоже на грипп. Сам по себе "Омикрон" распространяется быстрее других штаммов.
На данный момент в России выявлен 41 случай заражения данным вариантом коронавируса. При этом медики работают еще с 300 людьми, которые контактировали с зараженными "Омикроном".
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