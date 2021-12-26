Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки внукам

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Подарки на Новый год Владимир Путин выбирает своим внукам самостоятельно, однако в магазины при этом не ходит. Об этом глава государства рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам, и надеюсь, что им (внукам. – Прим. ред.) понравится", – сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент будет встречать Новый год традиционно – в кругу родных, близких и друзей. При этом неделя перед Рождеством пройдет для Путина частично в рабочем режиме.

