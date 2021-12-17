Москвичам рассказали, как правильно выбрать сельдь для новогоднего салата

Одно из традиционных блюд праздничного стола россиян – селедка под шубой. Как правильно выбрать рыбу москвичам, рассказали эксперты.

Накануне праздника килограмм сельди стоил около 220 рублей.

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