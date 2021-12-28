Стало известно, что дети в РФ мечтают получить на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самыми желанными подарками для детей в этом году оказались новые игрушки, встреча с Дедом Морозом и домашние животные, сообщает RT, ссылаясь на данные опроса онлайн-ретейлера "Самокат" и международной школы программирования "Алгоритмика".

О желании получить игрушки высказались 23%. Встретиться с Дедом Морозом мечтают 17,5%. Домашних животных хотят получить 13%.

Каждый седьмой ребенок хотел бы получить сладости – 12,5%. Еще 10% опрошенных хотят новый гаджет. Есть и нематериальные желания. Так, 3,2% мечтают стать президентом, а 2,7% – блогерами.

Некоторые мечтают о браслете, исполняющем желания, прокатиться на единороге, изобрести эликсир вечной жизни и поехать на Северный полюс.

Также опрос показал, что каждый второй родитель хочет порадовать своего ребенка и готов подарить ему на Новый год дорогой подарок. Большинство потратят на это от 3 до 5 тысяч рублей, треть готовы потратить от 5 до 10 тысяч рублей.

15 ноября в России стартовала предновогодняя акция "Елка желаний". В рамках нее Владимир Путин уже успел исполнить мечты двух детей: Тани Троценко из Ставропольского края, которая хотела попасть на балет "Лебединое озеро" в Мариинском театре, и Марка Кобленева из Московской области, который попросил на Новый год гитару.

