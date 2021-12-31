Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Владимир Путин выступил с новогодним поздравлением к жителям страны. Ежегодное поздравление президента России уже посмотрели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил новый год.

В своем обращении Путин отметил, что главная цель властей заключается в повышении благосостояния и доходов россиян. Это, по его словам, сделают страну еще более сильной.

Он подчеркнул, что в преддверии праздника всех людей объединяет надежда на добрые перемены. По словам Путина, главное, что все трудности удалось преодолеть совместными усилиями.

"Защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети – будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан", – заключил Путин.

Ранее сообщалось, что в собственных электропоездах Центральной пригородной пассажирской компании звучат аудиопоздравления с Новым годом. Услышать праздничные пожелания можно при отправлении с начальных станций. Повторяются они раз в полчаса.

