Космонавты на МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Встретить Новый год готовятся и на орбите. За импровизированным столом на МКС соберутся российские космонавты и астронавты NASA. Антон Шкаплеров и Петр Дубров специально приготовили селедку под шубой. А вот спиртного не будет - на стации соблюдают "сухой" закон.

Наши космонавты поздравили россиян с наступающим праздником и пожелали здоровья, стойкости и новых достижений. Кстати, экипаж может отметить новый год 15 раз! Именно столько часовых поясов, где уже наступил Новый год, они пересекут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.