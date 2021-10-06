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Наука

15:59

Академик РАН оценил метод нобелевских лауреатов по химии

наука

Фото: ТАСС/ Kay Nietfeld/ DPA

Академик Российской академии наук, директор Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН Михаил Егоров оценил метод получения органических соединений, усовершенствованный лауреатами Нобелевской премии по химии в 2021 году.

Имена лауреатов 6 октября огласил Нобелевский комитет Королевской академии наук. Германский ученый Бенджамин Лист и британо-американский исследователь Дэвид Макмиллан были удостоены премии за развитие асимметрического органокатализа.

Михаил Егоров оценил усовершенствованный специалистами инструмент для построения молекул, пояснив, что прежде всего такую разработку можно использовать в медицине.

"Это катализ небольшими органическими молекулами. <…> Он дает возможность с использованием очень простых исходных соединений получать достаточно сложные, практически важные молекулы. Это, прежде всего, лекарственные препараты. Он относится к методам "зеленой химии", то есть позволяет проводить химические реакции с очень высокими выходами как по конечному продукту, так и по его энантиомерной чистоте, которая определяется содержанием того или иного оптического изомера", – приводит слова академика ТАСС.

Подход дает возможность минимизировать отходы, которые получаются при синтезе органических соединений. Егоров добавил, что речь идет о широком классе лекарств, в число которых входят противоопухолевые и противовирусные препараты.

"На уровне лабораторных исследований примеров применения этого метода [в синтезе тех или иных препаратов] очень много. В нашем институте их десятки", – добавил ученый.

В этом году размер денежной составляющей премии составил 10 миллионов шведских крон, что примерно эквивалентно одному миллиону долларов.

Церемония вручения наград состоится 10 декабря, в день рождения Альфреда Нобеля. Из-за пандемии коронавируса ее проведут в онлайн-формате.

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