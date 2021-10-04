Ученый оценил результаты исследований лауреатов Нобелевской премии по медицине

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Результаты исследований лауреатов Нобелевской премии по медицине за текущий год со временем могут помочь людям с тяжелыми неврологическими заболеваниями, рассказал РИА Новости руководитель группы анализа структуры мембранных белков in silico Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова (ИБХ) РАН Антон Чугунов.
По его словам, рецепторы TRP могут быть использованы для создания разных генетических конструкций. И на данный момент уже существует разработка отечественных специалистов.
"Это разработка в области так называемой термогенетики. Она позволяет применять рецепторы из семейства TRP в качестве инструмента для управления нейронами в живом организме", – объяснил эксперт.
При этом есть возможность встроить в нейроны ген TRP-рецептора, а потом сделать эти клетки активными с помощью теплового воздействия.
"То есть можно фактически перехватывать, брать на себя управление нервными клетками", – заключил специалист, добавив, что это очень важно для лечения многих неврологических болезней, которые нельзя вылечить на данный момент.
Нобелевскую премию по медицине за 2021 год присудили ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну. Они получили награду за изучение реакций живых организмов на температуру и прикосновения.
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