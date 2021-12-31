Космонавты на МКС смогут встретить Новый год 15 раз

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Фото: depositphotos/3DSculptor
Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся на Международной космической станции (МКС), могут встретить 2022 год 15 раз. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.
"Космонавты и астронавты, работающие в настоящее время на борту МКС, 15 раз пересекут часовые пояса, где уже наступил Новый год", – отметили в госкорпорации.
По подсчетам службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, первый раз возможность отметить праздник представится космонавтам в 15:44 по московскому времени. В этот момент станция будет пролетать над Тихим океаном севернее Маршалловых островов.
Правда, праздновать Новый год в первый раз члены российского экипажа МКС планируют в полночь по московскому времени, когда будут пролетать над Гавайями. Отмечать все 15 раз они не планируют.
Дополнительно праздновать космонавты собираются еще два раза. Когда станция будет пролетать южнее острова Пасхи, Новый год наступит в Германии, откуда родом астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
А в 08:00 по московскому времени поздравления примут представители НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн и Кейла Бэррон. В этот момент полночь наступит и в Вашингтоне.
В Роскосмосе отмечают, что российские космонавты будут отдыхать во время новогодних праздников только 1 и 2 января. В эти дни они смогут встретиться с семьями в формате видеосвязи. А с 3 января Шкаплеров и Дубров приступят к работе: космонавты начнут подготовку к выходу в открытый космос.
Ранее космонавт Антон Шкаплеров во время сеанса связи с Землей рассказал, что члены российского экипажа Международной космической станции (МКС) приготовят селедку под шубой к новогоднему столу. В праздничное меню также входят черная икра и мандарины.
Российские космонавты на МКС показали мастер-класс по приготовлению селедки под шубой
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