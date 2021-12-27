Космонавты на МКС приготовят к Новому году селедку под шубой

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Члены российского экипажа Международной космической станции (МКС) приготовят селедку под шубой к новогоднему столу. Об этом сообщает "Интерфакс".

"У нас есть даже черная икра, мандарины, мы собираемся с Петром (космонавт Петр Дубров. – Прим. ред.) саморучно сделать селедку под шубой", – рассказал космонавт Антон Шкаплеров во время сеанса связи с Землей.

Он добавил, что российские космонавты пригласили своих европейских и американских коллег по МКС вместе отметить праздник. Шкаплеров уточнил, что праздновать Новый год на орбите по традиции будут несколько раз.

"Отметим столько раз, сколько стран, представители которых есть на станции, мы будем пересекать. Начнем с московского времени, затем европейского, ну и затем американского", – пояснил Шкаплеров.

Космонавт Дубров, в свою очередь, рассказал, что присланный американским астронавтам яблочный сидр является безалкогольным, поэтому праздничное застолье будет полностью безалкогольным.

Ранее в Музее космонавтики стартовала новогодняя экскурсионная программа. Организаторы подготовили мероприятие для маленьких посетителей от 4 до 9 лет "Новый год на орбите". Гости вместе с Дедом Морозом изучат скафандр для космонавтов, узнают, как отмечают праздник в космосе и что едят за праздничным столом.