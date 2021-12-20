Космонавт прокомментировал полет японских космических туристов на "Союзе МС-20"

Фото: ТАСС/ГК "Роскосмос"
Российский космонавт Андрей Борисенко прокомментировал полет японских космических туристов на корабле "Союз МС-20". Об этом сообщает RT.
Он ответил на вопрос, не обидно ли космонавтам, что они проделывают большую работу для полетов, в то время как состоятельные космические туристы могут беспрепятственно слетать к МКС. Борисенко отметил, что для их полета строился специальный отдельный корабль "Союз" и никто ничье место не занимал.
"Здесь нет сложности в том, что этот корабль специально строился, закладывался под этот космический полет. То есть это был полет не вместо какого-то одного или двух профессиональных космонавтов", – рассказал он.
Ранее сообщалось, что "Союз МС-20" с двумя японскими туристами и космонавтом Александром Мисуркиным на борту вернулся на Землю. Аппарат приземлился в степи Казахстана.
Граждане Японии Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетели на Международную космическую станцию.
С 2001 года до этого времени на МКС побывали семь космических туристов. Первым из них стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито.
Японские космические туристы вернулись на Землю
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