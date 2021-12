Ракета "Союз" с японскими туристами и космонавтом Мисуркиным вылетела к МКС

Фото: "Роскосмос"/Павел Кассин

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20", на борту которого японский бизнесмен Юсаку Маэдзава, его помощник Едзо Хирано и командир корабля российский космонавт Александр Мисуркин, стартовала с космодрома Байконур.

Полет до станции займет порядка шести часов. Ожидается, что стыковка корабля произойдет около 16:41 по московскому времени. Возвращение экипажа запланировано на 20 декабря.

На борту МКС Маэдзава, Хирано и Мисуркин примут участие в научной программе станции, а также выполнят задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!

Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на Международную космическую станцию.

С 2001 года до этого времени на Международной космической станции побывали семь космических туристов. Первым из них стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито.