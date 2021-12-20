"Союз МС-20" с двумя японскими туристами приземлился в Казахстане

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Космический корабль "Союз МС-20" с двумя японскими туристами и космонавтом Александром Мисуркиным на борту вернулся на Землю. Аппарат приземлился в степи Казахстана, передает РИА Новости.

По данным агентства, посадка произошла в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган.

В сообщении уточняется, что туристы и российский космонавт чувствуют себя хорошо. В данный момент корабль уже взят под охрану.

Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-20" отстыковался от Международной космической станции. Аппарат произвел сход с орбиты, после чего разделился на отсеки и вошел в плотные слои атмосферы. Затем над спускаемым аппаратом раскрылся основной парашют.

Граждане Японии Маэдзава и Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетели на Международную космическую станцию.

С 2001 года до этого времени на МКС побывали семь космических туристов. Первым из них стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито.

