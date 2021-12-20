Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

06:56

"Союз МС-20" с двумя японскими туристами приземлился в Казахстане

наука

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Космический корабль "Союз МС-20" с двумя японскими туристами и космонавтом Александром Мисуркиным на борту вернулся на Землю. Аппарат приземлился в степи Казахстана, передает РИА Новости.

По данным агентства, посадка произошла в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган.

В сообщении уточняется, что туристы и российский космонавт чувствуют себя хорошо. В данный момент корабль уже взят под охрану.

Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-20" отстыковался от Международной космической станции. Аппарат произвел сход с орбиты, после чего разделился на отсеки и вошел в плотные слои атмосферы. Затем над спускаемым аппаратом раскрылся основной парашют.

Граждане Японии Маэдзава и Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетели на Международную космическую станцию.

С 2001 года до этого времени на МКС побывали семь космических туристов. Первым из них стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито.

Японские космические туристы вернулись на Землю

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать