"Союз МС-20" с двумя японскими туристами отстыковался от МКС

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Космический корабль "Союз МС-20" с двумя японскими туристами и космонавтом Александром Мисуркиным на борту отстыковался от Международной космической станции. Об этом пишет РИА Новости.

Планируется, что корабль произведет сход с орбиты, после чего разделится на отсеки и войдет в плотные слои атмосферы. Затем над спускаемым аппаратом раскроется основной парашют.

Корабль должен приземлиться в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане. Посадка запланирована на 06:13 по московскому времени.

Граждане Японии Маэдзава и Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетели на Международную космическую станцию.

С 2001 года до этого времени на МКС побывали семь космических туристов. Первым из них стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито.