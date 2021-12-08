"Союз МС-20" с двумя японскими туристами пристыковался к МКС

Фото: космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров
Космический корабль "Союз МС-20" с российским космонавтом Александром Мисуркиным и двумя японскими туристами Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано пристыковался к МКС. Об этом свидетельствует трансляция на сайте "Роскосмоса".
"Союз МС-20", который стартовал на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в среду в 10:38 мск, летел до МКС по четырехвитковой схеме. Стыковка проходила в автоматическом режиме", – говорится в сообщении.
Экипаж МКС должен проверить герметичность стыковки, после этого будет выровнено давление между кораблем и станцией. Позднее космонавт и туристы смогут перейти на МКС.
Маэдзава и Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетели на Международную космическую станцию.
С 2001 года до этого времени на МКС побывали семь космических туристов. Первым из них стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито.
Корабль "Союз" с японскими туристами на борту пристыковался к МКС
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