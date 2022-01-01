Путин поздравил россиян с Новым годом

Фото: телеканал "Москва. Доверие"

Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлением с Новым годом.

"Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе и учебе, в творчестве и любимом деле", – сказал Путин.

В своем поздравлении президент подчеркнул, что Россия за прошедший год испытала на себе колоссальные вызовы.

"Но (мы. – Прим. ред.) научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности", – заявил Путин.

Глава государства пожелал, чтобы в каждом доме в наступающем году было как можно больше радостных событий.

"Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными!" – сказал Путин.

Президент добавил, что главной целью властей России остается повышение благосостояния и качества жизни людей.

"Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины", – выразил мнение Путин.

Он также высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии COVID-19. Кроме того, российский лидер поздравил тех, кто 31 декабря занимает на боевой пост.

Ранее Сергей Собянин в своем персональном блоге поздравил жителей столицы с Новым годом. Мэр отметил, что Новый год – самый лучший праздник, который встречают с родными и близкими людьми.