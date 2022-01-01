Фото: телеканал "Москва. Доверие"
Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлением с Новым годом.
"Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе и учебе, в творчестве и любимом деле", – сказал Путин.
В своем поздравлении президент подчеркнул, что Россия за прошедший год испытала на себе колоссальные вызовы.
"Но (мы. – Прим. ред.) научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности", – заявил Путин.
Глава государства пожелал, чтобы в каждом доме в наступающем году было как можно больше радостных событий.
"Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными!" – сказал Путин.
Президент добавил, что главной целью властей России остается повышение благосостояния и качества жизни людей.
"Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины", – выразил мнение Путин.
Он также высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии COVID-19. Кроме того, российский лидер поздравил тех, кто 31 декабря занимает на боевой пост.
Ранее Сергей Собянин в своем персональном блоге поздравил жителей столицы с Новым годом. Мэр отметил, что Новый год – самый лучший праздник, который встречают с родными и близкими людьми.
Путин поздравил россиян с Новым годом
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