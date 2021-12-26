Врач предостерег родителей от покупки ребенку конструкторов с мелкими деталями

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников призвал не дарить детям конструкторы с мелкими деталями. Об этом он рассказал РИА Новости.

"Мы знаем много неприятных историй с детскими магнитными конструкторами, когда ребенок глотает детали, шарики, в пищеводе они соединяются и создают большую опасность для жизни. В этой связи опасны любые конструкторы с мелкими, а также острыми деталями", – заявил специалист.

Тяжельников призвал при выборе игрушек учитывать, что дети склонны тянуть все предметы в рот.

Кроме того, врач призвал обратить внимание на детские наборы для химических и физических опытов. Сами по себе вещества в них не опасны, но неправильная эксплуатация может таить в себе угрозу. Также стоит с осторожностью использовать летающие и стреляющие игрушки.

Отдельно Андрея Тяжельников предостерег от покупки некачественных пластиковых игрушек. В случае с ними существует вероятность наличия мышьяковых, свинцовых и ртутных соединений.

"Некачественную игрушку можно распознать по резкому химическому запаху, ярко-ядовитым расцветкам. Но для гарантии безопасного выбора нужно требовать от продавца сертификат качества", – добавил эксперт.

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