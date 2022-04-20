Эксперт рассказала, как продлить себе выходные в майские праздники

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в разговоре с Москвой 24 посоветовала россиянам, желающим продлить майские выходные, взять оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет.
Ранее пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова рассказала, что городские власти не рассматривают установление 4–6 мая дополнительных выходных дней. До этого в соцсетях распространились соответствующие фейковые сообщения. Отмечалось, что из-за риска роста заболеваемости COVID-19 в столице якобы могут объявить выходными дни между майскими праздниками, продлив таким образом отдых с 1 по 10 мая.
По словам Яковлевой продлить себе выходные дни в мае можно только после согласия работодателя. "Первый способ – взять ежегодный оплачиваемый отпуск. Если работодатель согласен на то, чтобы предоставить ежегодный отпуск в эти дни", – говорит юрист.
Поскольку работодатель обязан выплатить отпускные за три дня до начала отдыха сотрудника, лучше оповестить начальство о желании взять отпуск заранее, продолжает специалист.
Второй способ – взять отпуск без сохранения заработной платы, то есть за свой счет, говорит эксперт.
"Лучше также предупредить начальство заранее, если речь идет, например, о ретейле, где работодателю нужно решить, кем заменить уходящего в отпуск сотрудника. Если особых нюансов нет, то можно за один день написать заявление на отпуск за свой счет. При отпуске за свой счет тоже нужно согласие работодателя", – поясняет специалист.
Дополнительные выходные также могут предоставить тем, кто болеет. Причем речь идет именно о настоящей болезни, а не липовой, подчеркнула эксперт. "Нет такого понятия "взять больничный". Если человек болеет, то больничный выдадут, если не болеет, то больничный не выдадут", – заключила юрист.
Ранее в Госдуме отметили, что в 2022 году нет оснований для продления майских праздников до 10 дней. По словам главы комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в этот раз все будет в соответствии с трудовым законодательством. Он пояснил, что для продления выходных не имеется предпосылок эпидемиологического свойства.
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