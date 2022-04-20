Эксперт рассказала, как продлить себе выходные в майские праздники

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в разговоре с Москвой 24 посоветовала россиянам, желающим продлить майские выходные, взять оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет.

Ранее пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова рассказала, что городские власти не рассматривают установление 4–6 мая дополнительных выходных дней. До этого в соцсетях распространились соответствующие фейковые сообщения. Отмечалось, что из-за риска роста заболеваемости COVID-19 в столице якобы могут объявить выходными дни между майскими праздниками, продлив таким образом отдых с 1 по 10 мая.

По словам Яковлевой продлить себе выходные дни в мае можно только после согласия работодателя. "Первый способ – взять ежегодный оплачиваемый отпуск. Если работодатель согласен на то, чтобы предоставить ежегодный отпуск в эти дни", – говорит юрист.

Поскольку работодатель обязан выплатить отпускные за три дня до начала отдыха сотрудника, лучше оповестить начальство о желании взять отпуск заранее, продолжает специалист.





Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву На практике даже если компания согласна предоставить сотруднику отпуск, то она просит написать заявление не менее чем за три дня. Если он это сделает за один день, то можно быть уверенным почти на 100%, что отпуск ему вряд ли предоставят. Дело в том, что будет нарушен срок для выплаты отпускных, а это риск наступления негативных последствий для работодателя в виде штрафа.

Второй способ – взять отпуск без сохранения заработной платы, то есть за свой счет, говорит эксперт.

"Лучше также предупредить начальство заранее, если речь идет, например, о ретейле, где работодателю нужно решить, кем заменить уходящего в отпуск сотрудника. Если особых нюансов нет, то можно за один день написать заявление на отпуск за свой счет. При отпуске за свой счет тоже нужно согласие работодателя", – поясняет специалист.

Дополнительные выходные также могут предоставить тем, кто болеет. Причем речь идет именно о настоящей болезни, а не липовой, подчеркнула эксперт. "Нет такого понятия "взять больничный". Если человек болеет, то больничный выдадут, если не болеет, то больничный не выдадут", – заключила юрист.

Ранее в Госдуме отметили, что в 2022 году нет оснований для продления майских праздников до 10 дней. По словам главы комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в этот раз все будет в соответствии с трудовым законодательством. Он пояснил, что для продления выходных не имеется предпосылок эпидемиологического свойства.