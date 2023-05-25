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10:53

Общество

Серебряные медали вернут в школах РФ в следующем учебном году

Фото: depositphotos/mars58

Серебряные медали вернут в российских школах с нового учебного года, который начнется в предстоящем сентябре. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы со следующего учебного года вернем серебряные медали", – цитирует его ТАСС.

До этого сообщалось, что в предстоящем учебном году Минпросвещения намерено провести апробацию новых учебников по истории. Перед этим учителя пройдут специальные курсы повышения квалификации.

Между тем в Госдуме ранее предложили ввести летние пособия на отдых для отличившихся по итогам года школьников. Это, как ожидается, может стать стимулом для повышения успеваемости учеников.

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