В ГД предложили ввести летнее пособие на отдых для отличившихся школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести летнее поощрение на отдых для школьников по итогам оценок за прошедший учебный год, сообщает RT.

С соответствующим предложением парламентарий уже обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову. По словам Власова, в системах среднеспециального и высшего образования стимулирующие финансовые механизмы действуют уже не первое десятилетие. В частности, отличившимся в учебе молодым людям выплачивают различные стипендии.

При этом в системе среднего образования таких поощрений для школьников нет, хотя, по мнению депутата, они могли бы стать хорошим стимулом в вопросе повышения успеваемости.

В связи с этим он попросил Кравцова рассмотреть вопрос о возможности введения летних финансовых пособий на отдых для школьников 7–11-х классов, которые отличились высокими оценками за год.

Ранее депутат Госдумы от партии "Новые люди" Анна Скрозникова предложила оплачивать ученикам школ отличную успеваемость. Она обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой перечислять средства на Пушкинскую карту.

По словам парламентария, вознаграждения следует предоставлять старшеклассникам. Она предложила в качестве эксперимента автоматически конвертировать оценку "пять" за каждый школьный предмет из системы Электронного журнала по итогам четверти в финансовые средства, зачисляемые на Пушкинскую карту.

Депутат добавила, что в России такие эксперименты еще не организовывали, поэтому нельзя точно говорить об отсутствии возможных эффектов на повышение успеваемости.

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