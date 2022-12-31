"День в Московском зоопарке": Детский зоопарк

Если ты еще ребенок, но уже попал в Московский зоопарк, то обязательно загляни туда, где так рады юным посетителям – в Детский зоопарк. Или можно включить "Зоо24" и увидеть все своими глазами.

Вот только потрогать животных через телевизор пока нельзя, а ведь это главная фишка Детского зоопарка – всех его обитателей можно и нужно трогать. В этой серии о себе расскажут альпаки, козы и овцы разных пород, а еще кучерявый бык Гаврюша.

Об этом – в программе "День в Московском зоопарке".